Loïs Openda, le Lens-roquettes

Meilleur buteur d’un Lens qui déboule à Paris déguisé en dauphin samedi soir, Loïs Openda, 23 ans, a su confirmer dès sa première saison en France sa capacité à faire d’énormes dégâts dans les grands espaces.

Il paraît que Loïs Openda est un type qui cavale à la dalle. L’histoire raconte ainsi qu’enfant, le natif de Liège, en assez nette avance sur les autres gosses de son âge, pariait des buts contre des paquets de chips et des canettes de Fanta, puis que quelques années plus tard, il s’amusait à renverser des matchs à lui tout seul quand son coach lui promettait un burger. Simple ? Pas tant que ça, l’attaquant belge ayant ensuite dû se débrouiller pour monter des cabanes avec des brindilles. « Depuis toujours, je suis un joueur à qui l’on ne donne rien, expliquait-il au magazine SportFoot , mi-février. Au Standard, on était deux attaquants, moi et un grand musclé. Au début, c’est le musclé qui jouait, évidemment, mais petit à petit, je suis rentré dans l’équipe et j’ai claqué plus de 80 buts en deux saisons. C’est mon histoire, ça. J’ai toujours dû me battre pour faire ma place. Normalement, je finis par faire l’unanimité. C’est arrivé partout, sauf à Bruges, où je me suis défoncé pendant deux ans pour avoir du temps de jeu, sans succès, mais finalement, je crois que je préfère ma situation à celle d’un joueur à qui l’on donnerait tout, tout de suite. Ceux-là sont rarement gagnants sur le long terme. » Débarqué en Ligue 1 au début du dernier mois de juillet avec une étiquette collée sur chaque mollet, celle de recrue la plus chère de l’histoire du RC Lens et celle de deuxième meilleur buteur d’Eredivisie (18 buts marqués avec le Vitesse Arnhem la saison dernière, à trois longueurs de Sébastien Haller), Openda a, après des débuts prometteurs, dû affronter de nouvelles mauvaises langues, notamment celles d’une époque qui se plaît souvent à réduire les joueurs à de simples lignes de données. Cette fois, la faute de la pointe lensoise a été de ne pas réussir à planter la moindre flèche entre mi-janvier et mi-mars. Comme bien souvent lorsqu’il se laisse porter par son estomac, Loïs Openda, sur le podium des gâchettes qui se procurent le plus d’occasions avec Balogun et Mbappé, a fini par reprendre la lumière, et pas n’importe comment : un triplé inscrit à Clermont en moins de cinq minutes, un doublé face à Angers, un but décisif en décollant sur la pelouse du Stade rennais. Mais quel est son secret ?

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com