Loïs Openda dévoile sa routine pour être performant

Un disciple de Cristiano Ronaldo.

Loïs Openda est en train de réaliser la saison de sa vie. Arrivé à Lens lors du dernier mercato estival en provenance de FC Bruges contre 10 millions d’euros, le goleador belge a planté 17 buts et délivrés 3 passes décisives en 36 matchs, toutes compétitions confondues, explique qu’il a mis en place une routine pour essayer d’être le plus performant possible, lors d’un entretien accordé à L’Équipe : « On parle beaucoup du repos, d’avoir un minimum de sept à huit heures de sommeil. Il m’arrive de faire une micro-sieste dans la journée. Pas plus de vingt minutes pour ne pas développer de la fatigue supplémentaire » . Le Diable rouge (8 sélections, 2 buts) raconte : « Le soir, je porte des lunettes orange pour la lumière des écrans. Avant de m’endormir, je prends une douche très très chaude pour me relaxer. Et de la mélatonine pour m’endormir plus facilement » . Pour le matin, il prend « une douche froide » et met « des lunettes pour favoriser la lumière, éveiller les sens et mon cerveau » .…

TJ pour SOFOOT.com