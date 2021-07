Loire-Atlantique : le masque obligatoire dans 25 communes dont La Baule, Guérande, Le Croisic et Saint-Nazaire

Une mesure mise en place pour endiguer la progression de l'épidémie de Covid-19. La Savoie a pris une mesure similaire pour les zones à "forte fréquentation".

Dans le centre-ville de Montpellier, le 27 juillet 2021, où le masque est de nouveau obligatoire. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Après la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, c'est au tour de la Loire-Atlantique de rendre de nouveau le masque obligatoire dans l'espace public pour ses communes du littoral. Au total, 25 villes sont concernées autour de Saint-Nazaire et de Guérande en raison de la "flambée constatée du variant delta" du Covid-19.

La mesure, annoncée jeudi 29 juillet par le préfet Didier Martin, est assortie d'une interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique dans l'ensemble du département de Loire-Atlantique. Ces dispositions resteront en vigueur au moins jusqu'au 13 août.

L'arrêté préfectoral s'applique dans des communes situées au nord de l'estuaire de la Loire : les dix communes de la communauté d'agglomération autour de Saint-Nazaire et les quinze communes de Cap Atlantique dont Guérande, La Baule et Le Croisic. Sont toutefois exclus de cette obligation les plages et espaces naturels comme les marais de la Brière.

"Ce n'est pas la totalité de littoral de Loire Atlantique qui est concernée à ce stade par cette mesure car aussi surprenant que cela puisse paraitre, les taux d'incidence sont notablement inférieurs" au sud de l'estuaire, dans les secteurs de Pornic ou Saint-Brévin, a expliqué le préfet. Dans l'agglomération de Saint-Nazaire, le taux d'incidence s'élève à 235/100.000 habitants et dans les communes de Cap Atlantique il s'élève à 239/100.000, a indiqué l'Agence régionale de santé.

Le masque fait également son retour en Savoie

A l'autre bout de la France, en Savoie, le préfet a annoncé vendredi 30 juillet des mesures similaires. L'obligation du port du masque en extérieur fait ainsi son retour dans les zones à "forte fréquentation" pour lutter contre une "dégradation rapide" de la situation épidémique.

L'obligation concerne ainsi l'ensemble des événements extérieurs de plus de dix personnes, les marchés et brocantes ainsi que les files d'attentes des stades, salles de spectacles, gares, cafés et restaurants. Sont également concernés les zones les plus fréquentées de Chambéry, Albertville, Aix-les-Bains et Chanaz.

La consommation d'alcool à l'extérieur "hors terrasses" est en outre interdite à Chambéry et Aix-les-Bains.

Dans ce département touristique et alpin, le taux d'incidence est de 242 pour 100.000 habitants contre 206 au niveau national, indique la préfecture, "ce qui représente une augmentation de 36% du nombre de nouveaux cas en une semaine". Dans les hôpitaux, 43 personnes sont hospitalisés pour Covid-19, dont 3 en réanimation, ajoutent les autorités.

La préfecture de Haute-Savoie avait pris des mesures similaires la veille.