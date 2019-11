Loir-et-Cher : les deux ours maltraités vont être placés

Il faut sauver Bonny et Glacha. Ce lundi, la préfecture du Loir-et-Cher a ordonné le placement dans un établissement spécialisé de deux ours appartenant à une société de spectacle installée en Sologne, afin qu'ils reçoivent des « soins appropriés ». Les résultats des bilans de santé des 2 révèlent des infections dentaires graves pour Bony & Glacha, et la présence d'une tumeur occulaire chez Glacha. null Le @Prefet41 ordonne le placement des ours dans un établissement spécialisé où ils recevront des soins. #LoirEtCher pic.twitter.com/zinYrMWPEF-- Préfet de Loir-et-Cher (@Prefet41) November 25, 2019 Selon le communiqué de la préfecture, Bony, un grizzly de 20 ans et Glacha, une ourse syrienne de 17 ans, ont été examinés par deux vétérinaires mandatés par la préfecture, quelques jours après le décès d'un autre ours, Mischa, qui avait été retiré à ces mêmes propriétaires.Cet animal, qui présentait des traces d'infection profonde et des blessures purulentes, est mort après avoir été endormi pour être opéré.Pour les deux autres ours, qui ont également été endormis, une tumeur oculaire cancéreuse a été détectée sur Glacha, ainsi que des infections dentaires sur les deux animaux.« Un complot de vétérinaires »La préfecture précise que ce placement d'animaux, qui n'avait pas encore eu lieu ce lundi après-midi, prendra fin si les soins nécessaires sont réalisés, si un vétérinaire spécialiste s'engage à suivre très régulièrement les deux animaux et si les propriétaires font la preuve de leur capacité financière pour assurer les charges liées à l'élevage.L'association de défense des animaux One Voice avait alerté la préfecture sur l'état de santé de ces plantigrades et assigné en référé la préfecture du Loir-et-Cher afin qu'elle retire les agréments accordés aux propriétaires des animaux. L'audience devant le tribunal administratif d'Orléans doit ...