Loir-et-Cher : le préfet impose le masque en extérieur dans plusieurs communes

Le taux d'incidence dans le Loir-et-Cher atteint 74 cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours. ( AFP / CHRISTOF STACHE )

Blois, Romorantin, Vendôme... Le préfet du Loir-et-Cher a décidé de rétablir le port du masque en extérieur dans plusieurs communes pour lutter contre le rebond épidémique de covid-19, rapporte BFMTV mardi 16 novembre. La mesure est effective au moins jusqu'au 31 décembre.

L'arrêté préfectoral vise notamment les marchés de plein air, les brocantes, les vide-greniers, les fêtes foraines, les rassemblements de personnes et les manifestations sur la voie publique ainsi que les lieux ou événements soumis à la présentation d'un pass sanitaire, que ce soit en extérieur ou en intérieur.

Un taux d'incidence en progrès depuis octobre

En progression depuis le début du mois d'octobre, le taux d'incidence dans le Loir-et-Cher atteint 74 cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, souligne BFMTV . Un chiffre inférieur à la moyenne nationale, passée à 100,2 lundi.

"Mieux vaut prévenir que guérir, et donc pour éviter la propagation à l'extrême du virus de la Covid, je crois qu'il est indispensable de prendre, le plus en amont possible, ces mesures de précaution", a réagi le maire PS de Blois, Marc Gricourt.

La préfecture a également à la mobilisation de chacun, au respect des gestes barrières et de la distanciation physique.