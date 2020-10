Loïc Puyo : "On est stressé, on reste pendu à notre téléphone"

Formé à Auxerre puis passé par Amiens, Orléans, Nancy, Angers ou encore le Red Star la saison dernière, Loïc Puyo (31 ans) a décidé de prendre la plume pour So Foot afin de raconter son quotidien de joueur. Premier épisode ce lundi, en ce jour de fermeture de la fenêtre des transferts : alors qu'il vient de trouver un nouveau club à l'autre bout du globe, le milieu de terrain évoque la manière dont un footballeur en fin de contrat vit un mercato.

Mode avion et pont d'or turc

Aborder une période de mercato en étant sans club et en pleine maturité n'est pas de tout repos. Il y a de la peur, de l'inquiétude, du stress, de la jalousie, de l'envie, de l'espoir... puis de la déception. Pendant ce temps, on essaie de se mettre en avant comme on peut. On va créer des montages vidéos de ses plus belles actions, essayer de présenter une bonne image de nous sur les réseaux sociaux, se montrer en train de faire de gros entraînements individuels ensur Instagram... Sait-on jamais, des yeux de décideurs pourraient venir traîner sur notre profil. Les rumeurs et officialisations nous paraissent (presque) toujours incompréhensibles ou injustes quand cela concerne un club espéré, ou elles suscitent au contraire de l'espoir lorsque l'on voit un joueur évoluant à notre poste qui s'en va. Parfois, je me disais :Et ce n'est jamais venu. Et je repartais sur Internet dix fois par jour pour actualiser les news. Il y a aussi les rumeurs qui nous arrivent aux oreilles par des joueurs d'autres équipes.Et puis, il y a l'agent. J'ai toujours entendu dire :Même moi, ça a déjà dû m'arriver de le penser. Puis, je me suis rappelé que je n'avais pas mis un pied devant l'autre cette saison-là et que je me prenais pour un avion de chasse qui devait signer facile en Ligue 1... On devient plus indulgent, et on admet cette expression :Donc on est stressé. On reste pendu à notre téléphone. Au même titre que pour les sites Internet, certains jours d'été je me disais :Et le soir : aucun message. Même pas d'un pote. Rien. Seul au monde, et finalement encore Lire la suite de l'article sur SoFoot.com