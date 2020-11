Loïc Puyo : "Je commençais toujours par enfiler la jambe droite"

Formé à Auxerre puis passé par Amiens, Orléans, Nancy, Angers ou encore le Red Star la saison dernière, le milieu de terrain Loïc Puyo (31 ans) a décidé de prendre la plume pour So Foot afin de raconter son quotidien de joueur. Alors qu'il vient de se poser au Macarthur FC, en première division australienne, le gaucher signe sa troisième chronique. Il y parle superstitions et, inévitablement, blessures.

"Je n'ai jamais souhaité la blessure de qui que ce soit, même au mec que je déteste le plus. En revanche, je me suis déjà réjoui qu'un mec qui prenait ma place pendant que j'étais inapte soit mauvais ou critiqué. Souvent, je souhaitais que l'équipe gagne, mais qu'elle joue mal."

On se souvient tous de cette pub mythique de Zizou. Si je n'ai pas le même talent que lui, j'ai en revanche la même routine. Et quand je dis routine, j'attribue avant tout ça à de la superstition. Je ne sais pas à quand remonte cette pratique dans ma carrière, mais j'ai l'impression d'en avoir toujours été imprégné. De toujours avoir calculé les moindres gestes, répété les mêmes programmes d'avant-match. Et dans le monde du foot, je suis sûr de ne pas être un cas isolé car les superstitions sont omniprésentes. Que ce soit chez les joueurs, les coachs et même les supporters. Moi, en tout cas, j'en ai plein. J'irais même jusqu'à dire que ça m'a bouffé, pendant ma carrière. Mes superstitions ont fluctué au fil des saisons et sont de moins en moins présentes aujourd'hui, mais c'est à Amiens que j'ai été le plus touché. Pourtant, on ne peut pas dire que c'est là-bas que j'ai le plus brillé !Avant chaque match, j'observais la même routine. Pour les matchs à domicile, je savais exactement à quelle heure je devais commencer à me changer. J'allais d'abord voir le kiné pour poser un strap, je choisissais toujours la même couleur de la bande et je revenais à mon casier (j'en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com