Loïc Puyo : « Cette fois-ci, je me range »

Passé par la Ligue 1, la Ligue 2 et le National, installé depuis plusieurs années en Australie, le milieu de terrain Loïc Puyo (34 ans) a l'habitude de prendre la plume afin de raconter pour So Foot son quotidien de footeux. Ce neuvième volet sera sans doute le dernier : c'est l'heure du clap de fin, un moment évidemment particulier pour un joueur professionnel.

Des mois que j’y pense, que mes pensées se mélangent, sans pour autant vouloir vraiment me faire une raison. Il faut se rendre à l’évidence : cette fois-ci, je me range. J’avais l’impression de prendre cet événement avec sérénité et tranquillité, mais je dois avouer que cela est bien plus complexe à encaisser. Il est temps de l’écrire : j’arrête le foot. J’avais sans doute besoin de poser ces mots pour vraiment les penser. L’écriture m’a fait tant de bien ces dernières années pour raconter tout ce que je ressentais : exprimer ce que le foot m’avait apporté, mais aussi tout ce dont il m’avait privé. Trente ans que je tape dans un ballon, avec toujours autant d’envie et de passion. Je ne me souviens pas, à un seul moment de ma vie, m’être dit que je n’aimais plus ça. Me dire que désormais, cette passion ne sera plus assouvie, me perturbe complètement.

Entre nostalgie des beaux moments et peur d’un avenir incertain, mes émotions se mélangent : la fierté d’avoir réalisé mon rêve, le rêve de millions de personnes, certains regrets gravés à jamais et la peur de ne plus jamais revivre les mêmes émotions et les mêmes montées d’adrénaline. Malgré ce sentiment de vide, je suis persuadé que c’est le moment d’arrêter. J’en ai marre de devoir me vendre pour signer quelque part : comme par exemple à Orléans, mon club de cœur pour lequel j’ai toujours clamé mon amour, et où j’ai toujours dit vouloir finir ma carrière. Cela fait bien quatre ans que je sonde le club, que je discute avec des dirigeants que je connais, sans qu’on ne me réponde avec respect. Le foot en général n’a pas de mémoire, et c’est très malheureux.…

Par Jérémie Baron, avec Loïc Puyo // Photo : Rockdale City Suns FC pour SOFOOT.com