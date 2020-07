Loïc Perrin, claque de fin après le Paris Saint-Germain

Tous rêvent de partir en champion... Loïc Perrin, lui, est parti en carton au bout d'une finale de Coupe de France perdue contre le Paris Saint-Germain. Un dernière marquée par son expulsion prématurée, suite à un tacle dangereux sur Kylian Mbappé. La fin d'une carrière XXL, écrite en poivre et sel mais surtout en vert.

Kylian Mbappé, peur sur la ville

Cheveux gris et jambes lourdes

Il arrive, souvent, que deux générations ne se comprennent pas. Il est plus rare qu'elles se télescopent. Parfois, les vieux pensent que les jeunes sont cons. Souvent, les jeunes pensent que les vieux sont vieux. Puis ce vendredi soir, les téléspectateurs de France Télévisions ont eu le droit de savoir. De savoir ce qu'il se passait quand ces deux mondes, qui cohabitent plus qu'ils ne vivent ensemble, se retrouvent face-à-face.Plombé par le poids des années et des blessures, Loïc Perrin s'est lancé dans un tacle tel un sexagénaire sur Snapchat. Déjà connecté à la 5G, Kylian Mbappe a pris dans la cheville le poids des années qui séparent un néo-retraité du prochainde FIFA 2021. Résultat des courses : tout le monde est perdant. Et pendant que tout le monde s'enquiert logiquement de l'état de santé du prodige de Bondy, à quelques jours du retour de la Ligue des Champions, le Stéphanois prend lui une claque de fin. Une sortie marquante à des années-lumières d'un homme qui aurait sans doute préféré partir comme il a vécu : sans faire trop de bruit.Loïc Perrin le sait mieux que quiconque : comme ses cheveux, rien n'est soit blanc soit noir. C'est même souvent gris. Méritait-il de prendre un carton rouge à la demi-heure de jeu ? Évidemment. Est-il le nouveau Vinnie Jones du foot français ? Absolument pas. D'ailleurs, comme beaucoup de ses anciens partenaires, Jonathan Brison rappelait auque Loïc était "". Son principal défaut, notamment pour un capitaine, avec celui d'aimer le football plus que tout. Car c'est là la principale erreur de l'enfant du 42 : si rien dans sa personnalité n'indiquait que son 488match professionnel pouvait être le Vert de trop, le corps ne mentait pas.