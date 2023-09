Loïc Badé : « Je n’ai que des bons souvenirs de Lens »

S’il continue, il va faire Badé les supporters lensois.

Pour sa première rencontre de Ligue des champions en carrière, Loïc Badé va retrouver l’une de ses anciennes équipe mercredi soir : le RC Lens. Et il n’a pas oublié son passage dans l’Artois, lors de la saison 2020-2021, comme il l’a évoqué pour beIN Sports : « Des souvenirs à Lens, j’en ai beaucoup, et que des bons (…) à Lens, je n’ai que du positif à en sortir ». Il ne doute d’ailleurs pas que les Lensois vont se remettre de leur début de saison catastrophique : « Ce sont des choses qui peuvent arriver, ce sont des moments très compliqués, mais ils vont très vite s’en sortir. C’est une équipe qui travaille beaucoup et qui est pleine d’humilité ». Ce duel entre deux équipes mal en point (Séville est 17 e de Liga), sera donc une belle occasion de se relancer, pour surfer sur une potentielle dynamique d’un succès européen. L’opportunité aussi, de montrer que le dernier vainqueur de la C3 est à sa place en C1 : « On a l’occasion de montrer qu’on est aussi capable de montrer de bonnes choses en Ligue des champions, donc on a à cœur de montrer qu’on n’est pas seulement une équipe de Ligue Europa. »…

JF pour SOFOOT.com