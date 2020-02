Loi sur la Recherche: Vidal dit avoir "entendu" l'appel à "réinvestir massivement"

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, assure lundi avoir "entendu le message" des chercheurs et universitaires qui "ont appelé à réinvestir massivement" dans le secteur, alors que la mobilisation grandit contre la future loi de programmation pluriannuelle.

Les scientifiques consultés par le gouvernement via internet, les groupes de travail ainsi que les organisations syndicales, "tous ont appelé le gouvernement à réinvestir massivement dans la recherche", écrit la ministre dans une tribune publiée par Le Monde.

"A mes collègues enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs et techniciens, je veux donc dire une chose toute simple : ce message a été entendu, et le président de la République l'a confirmé en fixant le cap de 3% du PIB consacrés aux dépenses de recherche et développement pour notre pays", assure Mme Vidal.

La future loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, en cours de finalisation, soulève des inquiétudes chez les chercheurs et universitaires, qui multiplient les actions depuis le début de l'année (grèves, manifestations, assemblées générales, démissions de jury...).

La ministre évoque la "reconnaissance faiblissante de notre société pour la recherche", qui provoque selon elle une "crise de confiance d'une partie de la communauté académique envers la parole politique". "C'est à cela qu'il convient de mettre un terme", déclare-t-elle.

Elle dénonce les "fausses nouvelles qui, depuis quelques semaines, circulent sur les réseaux sociaux" au sujet de futures réformes, comme la "suppression du corps des maîtres de conférences", du Conseil national des universités (CNU), la "remise en cause des 192 heures équivalent travaux dirigés", "l'arrêt du paiement des heures complémentaires".

"Aucune de ces réformes n'est à l'ordre du jour", tient à clarifier la ministre.

La loi en préparation "est la clé pour rétablir l'attractivité des carrières scientifiques, redonner des moyens, beaucoup de moyens même, à nos équipes de recherche, et replacer la science à sa juste place : au centre de notre vie collective et du débat public", conclut-elle.