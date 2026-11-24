Loi soins palliatifs : les décrets d'application "d'ici la fin de l'année", selon Stéphanie Rist ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

La loi renforçant l'accès aux soins palliatifs, l'un des deux textes composant la réforme de la fin de vie, reste en attente de ses textes d'application, mais "l'ensemble des décrets devrait être prêt d'ici la fin de l'année", a assuré mardi la ministre de la Santé.

Cette loi a été définitivement adoptée mi-mai au Parlement, promulguée fin mai, mais "plusieurs étapes restent à franchir" pour la mettre en œuvre, a observé son autrice, la députée Renaissance Annie Vidal, lors des questions au gouvernement.

Elle a interrogé la ministre de la Santé Stéphanie Rist sur "le calendrier de publication des décrets, celui de l'appel à projet des maisons d'accompagnement et la raison de ces retards".

"Alors que la Haute Autorité de Santé vient de publier ses recommandations pour la préparation de la substance létale et pour le mode opératoire de l'aide à mourir, il me semble indispensable de préserver le parallélisme de mise en œuvre de ces deux textes. C'est la condition d'un choix libre et éclairé", a plaidé cette élue.

Cependant "Le décret de formation était attendu ce mois-ci -les équipes en ont besoin pour former les soignants-", et "celui fixant les règles de fonctionnement des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs n'est pas non plus publié, or il y a de nombreux projets en cours et des patients qui attendent", a notamment pointé Annie Vidal.

Assurant de "l'engagement du gouvernement" pour les soins palliatifs, la ministre a d'abord insisté sur les financements associés à la stratégie décennale.

"1,1 milliard avait été mis sur 10 ans, de 2024 à 2034, et on fait mieux puisque, de 2024 à 2026, 353 millions d'euros ont été dépensés, 25% de plus que prévu" ces deux années, a-t-elle vanté. "C'est 1.000 nouveaux lits de soins palliatifs, 12 unités de soins palliatifs supplémentaires, 22% de patients pris en charge en hospitalisation à domicile", "une vraie dynamique positive" à poursuivre, a jugé Stéphanie Rist.

Côté formation, elle a évoqué déjà "plus de 1.000 médecins, 11.000 infirmières formées en soins palliatifs, parce qu'on aura beau ouvrir les unités, on a besoin de professionnels".

Quant au déploiement de la loi "qui crée les maisons d'accompagnement, soutient les organisations de territoire et renforce les formations, l'ensemble des décrets devrait être prêt d'ici la fin de l'année", a affirmé la ministre de la Santé.

Le budget 2027 permettra, "s'il est adopté, de confirmer l'engagement financier pour les soins palliatifs", a glissé Stéphanie Rist.