Loi Sécurité globale : "Il y a eu une incompréhension" entre Jean Castex et le Parlement, reconnait Marc Fesneau

"Le Premier ministre a levé rapidement les doutes", estime le ministre chargé des relations avec le Parlement, après la proposition d'une "commission" sur l'article 24 qui a provoqué l'ire des députés de la majorité.

Jean Castex, Gérald Darmanin et Marc Fesneau, à l'Assemblée nationale, le 24 novembre 2020 ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Après le tollé suscité par l'hypothèse d'une "commission" chargée de la réécriture de l'article 24 de la proposition de loi "Sécurité globale", Marc Fesneau a reconnu dans les colonnes du JDD une "incompréhension" entre le chef du gouvernement et les parlementaires. Le ministre estime par ailleurs que le parlement a encore "des mois de travail" sur la proposition de loi, qui a fait descendre des centaines de milliers de personnes dans la rue samedi 28 novembre.

Alors que la gauche exige le retrait du texte, Marc Fesneau affirme que "le gouvernement est solidaire de la majorité" sur l'article 24 controversé qui encadre la diffusion d'images de forces de l'ordre, même si "le dispositif doit encore être affiné". Pour lui, "la proposition de loi sera examinée au Sénat au premier trimestre 2021, puis reviendra à l'Assemblée, si les deux chambres ne trouvent pas un terrain d'entente". "Nous avons encore des mois de travail devant nous. Ensuite, le Conseil constitutionnel sera saisi", dit-il, assurant que "toutes les garanties sont prises pour un débat apaisé".

Les parlementaires LREM vent debout contre le Premier ministre

Le ministre reconnaît qu'il y a eu "une incompréhension" entre la majorité parlementaire et le gouvernement lorsque Jean Castex a annoncé la constitution d'une "commission indépendante" présentée au départ comme "chargée de proposer une nouvelle écriture de l'article 24" avant de faire machine arrière face à la bronca des parlementaires de LREM. "Il y a eu une incompréhension. Le Premier ministre a levé rapidement les doutes", assure-t-il. Selon lui, "La commission n'aura pas vocation à réécrire l'article 24. A aucun moment, Jean Castex n'a pensé à imposer une écriture que le Parlement aurait dû voter telle quelle".

Plébiscité par les syndicats policiers, soutenu par la droite et l'extrême droite, l'article 24 suscite une levée de boucliers à gauche et chez les défenseurs des libertés publiques qui y voient "une atteinte disproportionnée" à la liberté d'informer et le signe d'une dérive autoritaire de la Macronie.