Loi pour la "confiance" dans la justice : peine de sûreté allongée et fin des rappels à la loi

Il faut "que les forces de l'ordre de notre pays soient davantage protégées", a souligné le Garde des sceaux.

(illustration) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'Assemblée nationale a musclé jeudi 20 mai le projet de loi pour la "confiance" dans la justice en votant deux mesures proposées par le gouvernement : l'instauration d'une peine de sûreté de 30 ans pour les condamnés à perpétuité pour un crime contre un policier ou un gendarme, et la fin des rappels à la loi.

"Tirer sur un policier, c'est tirer sur la République" , a insisté le Garde des sceaux Éric Dupond-Moretti en présentant une série d'amendements pour limiter les réductions de peine de personnes condamnées pour des crimes contre des forces de l'ordre. Ces amendements mettent "en œuvre les engagements du Premier ministre pour que les forces de l'ordre de notre pays soient davantage protégées, c'est un message fort". Celui sur les peines de sûreté avait été déposé le jour de la manifestation des policiers, mercredi.

Ces mesures ont donné lieu à une nouvelle passe d'armes entre Éric Dupond-Moretti et les Insoumis. "La vertu préventive de l'alourdissement de la peine, ça n'existe pas", a estimé le député LFI Ugo Bernalicis. "Vous êtes inconséquent. Vous jouez avec le feu à force de vouloir marcher sur les platebandes de l'extrême droite , c'est une forfaiture sous la pression de manifestations factieuses devant l'Assemblée nationale", a-t-il lancé.

Plusieurs élus ont fait part de leur malaise sur la tonalité de la manifestation, visant particulièrement les propos du secrétaire général du syndicat de policiers Alliance, Fabien Vanhemelryck, selon lequel, "le problème de la police, c'est la justice".

Manifestation polémique

Éric Dupond-Moretti lui même a dénoncé des "propos inadmissibles" et "inacceptables", regrettant certaines "saynètes de très mauvais goût", mais "on doit à la vérité que ces propos n'ont pas été repris par l'ensemble des représentants syndicaux et que d'autres ont exprimé leur désarroi".

Tout en "assumant" sa présence à la manifestation, le communiste Stéphane Peu a décrit les propos du syndicaliste d'Alliance comme une "honte absolue", "ne banalisons pas ce qu'il s'est passé". Dans ces conditions, "le gouvernement n'aurait pas dû maintenir" les amendements , selon lui.

L'ancien patron du Raid Jean Michel Fauvergue a défendu ces dispositions, tout en condamnant les propos du syndicaliste policier, "qu'on aurait pas dû entendre dans ce type de manifestation". À droite, le LR Eric Pauget a estimé que la mesure gouvernementale ne va pas au "bout du chemin", et qu'il aurait fallu étendre les dispositifs aux "pompiers, "enseignants, soignants et aux élus de la République".

Les organisations syndicales de policiers réclament de leur côté des peines incompressibles ou des peines minimales.

L'Assemblée a également adopté un autre amendement gouvernemental supprimant les rappels à la loi qui "provoquent un sentiment d'impunité tant chez les victimes que chez les auteurs", a souligné Éric Dupond-Moretti.

"Le rappel à la loi ne sert plus à rien"

Il a renvoyé la création d'une alternative aux rappels à la loi à des futurs travaux de l'inspection générale de la justice et des deux chambres du Parlement, avec vote probable d'un amendement du gouvernement lors du passage du texte au Sénat. "Il s'agit d'annuler et de construire", a promis le Garde des Sceaux.

"Les policiers considèrent que c'est un outil qui les dépasse car il a peu d'impact sur un certain nombre de délinquants", a abondé le rapporteur LREM du texte Stéphane Mazars sur la même ligne que le LR Eric Pauget. "Le rappel à loi ne sert plus à rien, voire ridiculise l'autorité de l'État" , avait déclaré le Premier ministre Jean Castex mercredi.

Les députés Dimitri Houbron (LREM) et Cécile Untermaier (PS) ont, eux, regretté "la suppression sèche" de cette alternative aux poursuites.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les députés ont achevé l'examen du texte en votant notamment le volet sur le développement du travail en détention et le principe de la création d'un code pénitentiaire, avant un vote solennel global mardi.