Loi contre le méthane : Bruxelles propose de reporter son application à 2029

Siège de la Commission européenne, à Bruxelles, le 9 juin 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les Vingt-Sept doivent donner leur accord pour ce report de deux ans.

L'Union européenne a trouvé tôt jeudi un compromis pour reporter de deux ans, à 2029, l'application d'une loi contre le méthane, un gaz à effet de serre extrêmement polluant, dans une décision dénoncée par les organisations environnementales.

Les Européens expliquent vouloir laisser du temps au secteur des hydrocarbures pour se préparer, alors que le marché de l'énergie est très tendu en raison de la guerre au Moyen-Orient.

La Commission européenne et les États européens s'étaient prononcés pour un report d'un an . Mais le Parlement européen, dont l'accord était indispensable, préconisait un délai de trois ans, finalement ramené à deux, au terme d'une longue négociation nocturne.

"Nous sommes parvenus à un équilibre pragmatique (...) en répondant aux tensions sur le marché de l'énergie tout en maintenant le rôle de leader de l'UE dans la réduction des émissions de méthane" , a affirmé le ministre irlandais de l'Environnement Darragh O'Brien, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'UE.

Les organisations environnementales craignaient depuis plusieurs mois une remise en cause de la loi, farouchement combattue par les pays producteurs d'hydrocarbures, dont les Etats-Unis.

Reporter la loi est "inutile". Maintenant que la décision est prise, "ces deux années doivent être consacrées à la mise en œuvre de la loi, et non à la recherche d'un délai supplémentaire", a averti Léa Pilsner, de l'Environmental Defense Fund Europe, une ONG.

"Malgré ce retard", le contenu de la loi "est préservé dans l'accord final", s'est-elle toutefois réjouie.

L'accord des Vingt-Sept primordial

"Même si le pire scénario semble avoir été évité, ces retards nuisent à la crédibilité de la législation européenne et portent un coup dur aux espoirs de réduction rapide des émissions de méthane", a appuyé Pablo Lopez Legarreta, de la Clean Air Task Force, une autre ONG.

Ce nouveau texte doit contraindre les exploitants à inspecter fréquemment leurs équipements pour calculer leurs émissions de méthane, limiter les fuites et réparer les infrastructures défectueuses.

Quand il entrera en vigueur, au 1er janvier 2029, les importateurs de gaz, de pétrole et de charbon devront déclarer les émissions de méthane liées à leur approvisionnement et vérifier le respect des normes européennes lors de l'extraction.

Ce délai de deux ans doit encore passer par une ultime validation du Parlement européen et des Vingt-Sept, sans guère de suspense.

Bruxelles avait déjà nettement assoupli cette législation cet été , en conseillant aux États membres de renoncer jusqu'à la fin 2029 aux amendes prévues en cas de non-respect des obligations de déclaration.

Le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement polluant, deuxième contributeur du réchauffement climatique après le CO2. Inodore et invisible, le méthane provient notamment de l'élevage - des éructations et flatulences des ruminants - des décharges et des infrastructures pétrolières et gazières.Il a un pouvoir de réchauffement nettement supérieur à celui du CO2, mais une durée de vie plus courte dans l'atmosphère.

Avant de se rendre en Turquie où se tient actuellement la conférence de l'ONU sur le climat (COP31), les représentants de l'Union européenne avaient présenté la lutte contre les émissions de méthane comme une de leurs priorités au niveau international.