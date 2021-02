Loi Climat : Barbara Pompili veut "arrêter le grand n'importe quoi"

Critiquée par plusieurs groupes de défense de l'environnement, qui fustigent un projet au rabais, la ministre de l'Ecologie a défendu la loi Climat, qui selon elle doit apporter du "bon sens" dans la vie quotidienne.

Barbara Pompili, le 26 janvier 2021, à l'Assemblée nationale ( AFP / BERTRAND GUAY )

Texte phare de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, le projet de loi Climat, issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, est attendu à l'Assemblée nationale pour pas moins de trois semaines début avril, après son examen par une "commission spéciale" de députés courant mars. "C'est une loi qui va faire entrer l'écologie, et donc le bon sens, dans la vie quotidienne des Français. On va arrêter le grand n'importe sur un certain nombre de sujets" , a fait valoir la ministre Barbara Pompili, mercredi 10 février, à l'antenne de France Inter .

"Le grand n'importe quoi, c'est qu'on continue aujourd'hui à construire des centres commerciaux qui bétonnent les campagnes et les espaces naturels. Le grand n'importe quoi, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore rentable de louer des passoires thermiques qui font mal à la santé des gens qui y habitent, à l'environnement et à leur portefeuille. "On ne peut plus imaginer prendre un avion pour aller dans une réunion quand on est à Paris pour aller à Bordeaux", cite t-elle encore sur le cas des vols intérieurs, auxquels la loi veut s'attaquer.

Le projet de loi prévoit d'interdire les vols intérieurs s'il y a une alternative en train en moins de 2h30, au grand dam des partisans de la Convention pour le climat, qui recommandaient d'établir le seuil à quatre heures. "On assume le fait qu'on a un certain nombre de territoires enclavés en France". "Ces territoires, on ne veut pas les mettre dans la difficulté", estime la ministre.

Une loi qui "manque de muscle" ?

A l'instar de la ministre, l'ensemble du gouvernement l'assure: ce texte baptisé "Climat et résilience" rendra "crédible" l'atteinte de l'objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Avec ses 65 articles, cette loi "ambitieuse et riche dont le gouvernement n'a pas à rougir", "ancre l'écologie dans la société française et fait le dernier kilomètre de la transition écologique", déclare-t-on à Matignon.

Anomalies de températures en 2070-2100 en France métropolitaine, selon plusieurs scénarios, par rapport à la période 1976-2005 ( AFP / )

Une affirmation qui est loin de faire l'unanimité, comme le montre la pluie de critiques qui accusent l'exécutif de détricoter les 149 propositions de la Convention climat. Des critiques des militants écologistes, mais aussi de certains Citoyens eux-mêmes. "La loi manque tellement de muscle que je ne reconnais même plus nos objectifs de la Convention. Où est la grande victoire pour le climat? Pourquoi se contenter de si peu?", s'est emporté William Aucant, l'un des 150 citoyens.

"Avec la loi climat, préparée avec vous, nous allons encore accélérer", a pour sa part promis Emmanuel Macron, qui s'affiche en champion du climat sur la scène internationale.