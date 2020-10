Loi ASAP: Les groupes de gauche de l'Assemblée dénoncent des pressions de Pannier-Runacher

La gauche à l'Assemblée nationale dénonce dans un courrier au Premier ministre, les "pressions graves" reçues selon eux d' Agnès Pannier-Runacher, pour éviter un recours au Conseil constitutionnel sur le projet de loi d'accélération et simplification de l'action publique (ASAP).

Le cabinet de la ministre déléguée chargée de l'Industrie a récusé auprès de l'AFP des "accusations de pressions infondées".

Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste et apparentés, Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France insoumise, et André Chassaigne, président de la Gauche démocrate et républicaine, affirment que Agnès Pannier-Runacher a exercé des "pressions graves et inacceptables" auprès de plusieurs de leurs collègues "et de certains d'entre nous", en les invitant "à +repenser une seconde fois+ la pertinence de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel".

La ministre "a évoqué, avec l'une d'entre nous, la possible libération de détenus au motif que des règles de l'Etat de droit ne pourraient être respectées si le projet de loi ASAP n'était pas promulgué dans les délais que le gouvernement s'est fixés", affirment-ils.

"À d'autres parlementaires (...), elle a sous-entendu que leur signature sur le recours au Conseil constitutionnel pourrait être interprétée comme un blanc-seing donné à des personnes condamnées", ajoutent-ils.

Selon le cabinet de Mme Pannier-Runacher, la ministre a effectivement eu un échange avec l'un des présidents de groupes, "au cours duquel elle a indiqué l'intérêt que présentait la mise en oeuvre rapide de plusieurs dispositifs attendus par les professionnels".

"Les termes du courrier ne sont donc pas conformes avec la teneur de ce dialogue strictement républicain", ajoute le cabinet, qui souligne "que les députés étaient libres de la rappeler pour avoir cette conversation" et "qu'il paraissait (à la ministre, ndlr) de son devoir de porter à leur connaissance les points de vigilance à avoir sur ce texte, ainsi que les dispositions utiles pour mieux faire face à la crise sanitaire et accélérer la relance économique".

Le projet de loi Asap et sa kyrielle de mesures pour faciliter les démarches des entreprises, des particuliers ou de l'administration, dont un nouveau dispositif pour faciliter l'expulsion des squatteurs dans les résidences secondaires, a été adopté par le parlement mercredi.