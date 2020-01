Loi antiterroriste : l'Éthiopie rectifie le tir

L'année 2020 commence avec du changement en Éthiopie. Le 2 janvier, le Parlement a approuvé à la majorité sa nouvelle loi antiterroriste. La décision est symbolique. En effet, elle met fin à un premier texte adopté en 2009 dont les termes juridiques assez flous permettaient aux autorités de considérer comme un acte terroriste tout rassemblement perturbant les services publics. Pendant dix ans, « le gouvernement éthiopien a ainsi été accusé d'avoir utilisé et abusé de la loi antiterroriste pour étouffer la dissidence et la répression contre les membres des partis d'opposition légaux, les militants des droits de l'homme, les journalistes, les blogueurs et la société civile qui critiquent le parti au pouvoir et ses politiques », affirme le site d'informations éthiopien Ezega.Les failles de l'ancien texteEn modifiant les termes de la loi, les autorités rendent plus précises les causes d'une éventuelle accusation. Désormais, c'est donc « « l'incitation » au terrorisme plutôt que son « encouragement », plus vague juridiquement, qui est passible de peines allant de quinze ans d'emprisonnement à la perpétuité, voire à la condamnation à mort. Les actes de terrorisme qui causent de « graves blessures corporelles » ou endommagent des biens seront passibles, eux, d'une peine de prison allant de dix à dix-huit ans.Autre nouveauté, le texte garantit le droit des travailleurs à se mettre en grève, même si cela les conduit à...