Logique respectée pour la première journée du Thiem's 7

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le tournoi organisé par Dominic Thiem a démarré ce mardi en Autriche ! Pour éviter le fiasco de l'Adria Tour, tous les joueurs ont été testés et le public aura des places numérotés en plus de l'obligation de porter des masques. Dans la première rencontre de la journée, Andrey Rublev est venu à bout de Jan-Lennard Struff dans la manche décisive (3-6, 6-4, 15-13). Dominic Thiem a quant à lui battu Casper Ruud pour son entrée en lice dans la compétition (7-5, 7-6[4]). Roberto Bautista-Agut a dominé Karen Khachanov (6-4, 6-3) en fin de soirée, alors que Matteo Berrettini s'est imposé contre Dennis Novak (7-6[6], 6-3). Les deux des poules se rencontreront en finale. Le tournoi se poursuit mercredi avec la rencontre Berrettini - Bautista-Agut à partir de 13h.

