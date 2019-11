Logements neufs : le gouvernement incité à réformer le dispositif Pinel

Le dispositif, qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt, est trop onéreux pour l'Etat selon un rapport de l'inspection des finances publié mi-novembre.

Une aide fiscale onéreuse et pas très efficace, avec même « de nombreux effets négatifs ». Tel est le constat sévère de l'inspection générale des finances et du Conseil général de l'environnement et du développement durable dans un rapport publié le 14 novembre. Ces derniers avaient été missionnés en juin 2019 par les ministres de l'économie, des comptes publics et de la cohésion des territoires et du logement afin d'évaluer le dispositif d'aide à l'investissement locatif Pinel.

En vigueur depuis le 1er janvier 2015, celui-ci permet aux acquéreurs d'un logement neuf qui s'engagent à le louer de bénéficier d'une réduction d'impôt : 12 % du prix d'acquisition s'ils le louent durant six ans (soit 2 % l'an), 18 % pour un engagement de neuf ans et 21 % sur douze ans. Les locataires, eux, peuvent bénéficier d'un logement au loyer plus bas que ceux du marché

Les auteurs du rapport estiment que 195 000 logements auront été ainsi créés entre 1995 et 2017, essentiellement en zone B1, soit les grandes agglomérations, et loués à des loyers trop proches de ceux du marché : à peine 3 % au-dessous à Lille, 13 % à Toulouse et Rennes. Ils n'ont en rien empêché la hausse des loyers du parc privé qui progressaient, eux, globalement, de 38 % entre 2002 et 2018 tandis que les revenus des ménages ne gagnaient, dans le même temps, que 25 %. Le taux d'effort des locataires - qui mesure la part de leur budget consacrée au logement - a alors cru de cinq points, passant de 23,6 % à 28,4 %.

