Logement social : "On n'a jamais eu autant de demandeurs", s'alarme Emmanuelle Cosse

Alors que le 83e congrès de l'Union sociale pour l'habitat (USH), confédération des bailleurs qui représente plus de 80% des logements sociaux de France, s'ouvre ce mardi 3 octobre, sa présidente tire la sonnette d'alarme. "C'est inédit, on n'a jamais eu autant de demandeurs (de logement social) en France, et qu'on n'a jamais aussi peu produit de logements sociaux", assure Emmanuelle Cosse sur franceinfo.

"L'année dernière, il y avait une chance sur six d'avoir une demande pourvue dans l'année. Il y a des régions où en moins d'un an vous avez un logement social et d'autres où il faut deux, trois, voire huit ans pour obtenir un logement social", détaille l'ancienne ministre du Logement. Concrètement, fin 2022, 2,42 millions de ménages étaient en attente d'un logement social, dont 1,63 million pour une première attribution.

Selon Emmanuelle Cosse, "la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) qui a obligé d'avoir des logements sociaux dans beaucoup de communes a permis de construire dans pas mal de villes, mais ce n'est pas suffisant". "Ces cinq dernières années, on a été moins aidé pour construire . Il y a sept ans (lorsqu'elle était ministre du Logement, NDLR), le gouvernement avait des exigences plus fortes et mettait des moyens sur la table. A partir de 2018, on a eu des moyens réduits et on nous a demandé de faire moins de logements. Depuis la crise du Covid, on est beaucoup plus bas", déplore-t-elle. "Il ne suffit pas que le gouvernement demande de construire, il faut une mobilisation des préfets et des élus locaux pour qu'on trouve les terrains, les projets et qu'on puisse les faire", martèle-t-elle.

"Tout le secteur est grippé"

"On est arrivé à une crise qui atteint son paroxysme parce qu'en même temps qu'il y a une crise dans le logement social, on a une crise de l'accès au logement privé. Tout le secteur est grippé" , regrette Emmanuelle Cosse, qui réclame un "sursaut", "un soutien à hauteur de la crise".

Environ 85.000 nouveaux logements sociaux seront autorisés en 2023 , a annoncé lundi le ministre chargé du Logement Patrice Vergriete, reconnaissant toutefois un chiffre "pas suffisant" pour résorber la crise du logement. Et pour cause : selon une étude commandée par l'USH, il faudrait créer 198.000 nouveaux logements sociaux par an pour répondre aux grandes tendances démographiques et résorber le mal-logement. Pour rappel, l'objectif précédent, fixé en 2021 par la ministre d'alors, Emmanuelle Wargon, visait 250.000 nouveaux logements en deux ans. Il avait été largement raté, avec moins de 100.000 autorisations par an en 2021 et 2022.

Emmanuelle Cosse n'est pas confiante pour l'avenir. " Le budget 2024 ne nous rassure pas. On a des aides classiques pour construire des logements, mais ce n'est pas suffisant . Il n'y a aucune aide pour la rénovation et la réhabilitation des logements sociaux. Aujourd'hui, on a besoin de subventions et de soutien financier pour rénover le parc social et de soutien supplémentaire pour construire des logements, notamment des subventions et des taux de TVA réduits", réclame-t-elle.