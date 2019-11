Logement : rénovation énergétique des copropriétés, quelles aides et obligations?

La rénovation énergétique des bâtiments ? La mobilisation des particuliers ne suffira pas pour atteindre les objectifs des pouvoirs publics, déplorent la FNAIM (Fédération nationale de l'immobilier) et Qualitel. Et pour cause : la neutralité carbone doit être atteinte d'ici 2050.L'union de syndicats professionnels et l'association, créée il y a 45 ans pour faire la promotion de la qualité dans l'habitat, lancent donc ce jeudi « Copros Vertes » : une grande opération de sensibilisation, d'information et de formation à destination des syndics et des copropriétaires.La Loi de transition énergétique de 2015 prévoyait la rénovation d'ici 2025 de sept millions de « passoires énergétiques ». Pourtant chaque année, le nombre de rénovations permettant d'amener un logement au niveau « basse consommation » demeure largement insuffisant. Seulement 40 000 rénovations en 2018.Informer et former« Il faut donc accélérer le mouvement, estime Jean-Marc Torrollion, président de la FNAIM. Et les copropriétés peuvent y contribuer. On en dénombre 800 000 environ en France. Soit un logement sur quatre. Et trop peu d'entre elles se sont à, ce jour, engagées dans des travaux de rénovation énergétique. »D'où cette campagne « Copros Vertes ». Il s'agit de mieux informer tout d'abord, via un site dédié proposant vidéos, conseils pratiques de spécialistes de la rénovation et partages d'expériences. Mais aussi de former, grâce à un partenariat avec l'ESI (École supérieure de l'immobilier), et la mise en place de sessions dédiées pour les syndics. « Pas moins de 13 modules sont proposés, détaille Bertrand Delcambre, président de Qualitel. Dont au moins un, se déroulant sur trois jours, qui aboutit à une formation qualifiante. »« Les bâtiments constituent un levier précieux car ils consomment à eux seuls 40 % de l'énergie du pays et représentent 25 % des émissions de gaz à effet de serre », ...