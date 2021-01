Logement : le dispositif MaPrimeRénov'élargi pour mieux lutter contre les passoires thermiques

Jusqu'ici réservé seulement aux ménages les plus modestes, MaPrimeRénov'est accessible dès lundi 11 janvier à tous les propriétaires occupants. Les propriétaires bailleurs devront patienter jusqu'en juillet.

(Photo d'illustration) ( AFP / DAMIEN MEYER )

Lancée en 2020, en remplacement du crédit d'impôt à la transition énergétique (CITE), MaPrimeRénov' est une aide à la rénovation technique des logements. Initialement destinée aux ménages les plus modestes, elle est élargie à partir du lundi 11 janvier aux propriétaires plus aisés, à condition qu'ils occupent le logement en question, et aux copropriétés. Les propriétaires bailleurs y seront éligibles dès juillet prochain.

"Pour accompagner cette montée en puissance, le dispositif disposera cette année d'un budget record, 1,5 milliard d'euros . Cela représente les trois quarts de ce que nous consacrerons cette année à la rénovation énergétique", explique au Parisien Thierry Repentin, le président de l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah), qui dirige ce dispositif.

"Pour les foyers les plus modestes, l'aide peut aller jusqu'à 90% du devis , puis elle descend à 75%, 60% et à 40% pour les ménages les plus aisés", précisait en septembre dernier la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, expliquant qu'elle concernerait les devis signés après le 1er octobre 2020. "La prime sera calculée en fonction des revenus, de la localisation du logement et du type de travaux", expliquait-elle, précisant qu'elle serait versée "dès la phase des travaux".

Les travaux éligibles vont "du remplacement d'une vieille chaudière" aux "rénovations globales". Un bonus jusqu'à 1.500 euros devrait bénéficier aux travaux qui permettent aux maisons individuelles de sortir du statut de "passoire thermique".

Alors que sur sur près de 36 millions de logements, dont 30 millions de résidences principales, 4,8 millions sont aujourd'hui considérées commes de passoires énergétiques , l'objectif est au minimum de doubler le nombre de demandes déposées pour MaPrimeRénov' par rapport à l'année précédente.

Pour connaître vos droits à MaPrimRénov', il existe un simulateur officiel sur le site faire.gouv.fr.