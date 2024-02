Lloris sur son blocage aux tirs au but : « Le jeu psychologique ? Je ne sais pas faire »

C’est déjà trop tard pour passer dans Incroyables transformations.

Alors qu’il s’est évertué à conter les prémices de son « rêve américain » au Parisien ce vendredi, Hugo Lloris en a profité pour également livrer son point de vue sur les tirs au but, à travers l’exemple de la finale du Mondial 2022. Un exercice qui lui a donné du fil à retordre au fil des années, et dans lequel il n’a jamais vraiment progressé : « Si les tirs au but peuvent se travailler ? C’est bien de se poser la question. Il y a un réel objectif, mais est-ce réalisable ? Je ne peux pas y répondre. Il y a, par exemple, des gardiens plus à l’aise que d’autres dans cet exercice. Je n’ai pas été beaucoup en réussite dans ma carrière sur cet aspect-là, même si j’en ai arrêté d’importants. Quand tu en discutes avec Dibu Martinez, pour lui c’est un jeu psychologique. Moi, je ne sais pas faire. Mais ça ne veut pas dire qu’il a gagné toutes ses séances de penalty. Tu aurais aimé faire plus, faire mieux, et quand la réussite n’est pas de ton côté, c’est toujours difficile. » …

AL pour SOFOOT.com