Lloris estomaqué par les sifflets visant Davinson Sánchez

Brigade anti-sifflets.

Malgré l’égalisation d’Arnaut Danjuma à la 88 e , les Spurs ont dû s’incliner sur leur pelouse ce samedi à cause du premier but de Dango Ouattara avec Bournemouth (2-3). Une défaite particulièrement embêtante pour Tottenham et sa course à la Ligue des champions, mais surtout pour Davinson Sánchez. Le défenseur colombien, entré à la 35 e à la place de Clément Lenglet, a été sorti à la 58 e , sous les sifflets du public londonien. Une bronca injuste selon Hugo Lloris : « Je n’ai jamais vu ça dans ma carrière , a expliqué le capitaine au micro de beIN Sports. Je me sens vraiment mal pour Davinson » . …

LT pour SOFOOT.com