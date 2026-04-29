Lloris de retour avec les Bleus : une rumeur à haut potentiel conflictuel

Sortie d’un peu nulle part, ou plutôt d’un papier de L’Équipe , la rumeur ramenant Hugo Lloris en équipe de France pose quelques problèmes : sportifs d’abord, d’éthique ensuite.

→ La retraite, c’est la retraite

En 2026, Hugo Lloris c’est : 39 ans et une vie à rider Los Angeles au volant de son Hummer. Pour le reste, rien à signaler. Mais alors, comment espérer le revoir en sélection ? Sportivement éloigné du plus haut niveau et retraité international depuis janvier 2023, il paraît inconcevable d’assister au retour du gardien dans les plans de Didier Deschamps. Surtout, rien de tout cela ne relèverait d’un quelconque mérite tant sportif que statutaire. Quand des portiers comme Lucas Chevalier, Robin Risser ou Jean Butez tentent de gagner leur place de numéro 3 derrière Mike Maignan et Brice Samba, comment leur expliquer qu’ils ont été devancés par un vétéran parachuté ?

→ Une info dans le vent ?

« Par pudeur et par respect pour les gardiens en place, il ne fera jamais campagne pour être là, il ne veut pas être celui qui pique la place. Mais évidemment qu’il ne dirait pas non à une convocation. Encore une fois, il n’est pas question pour lui de se mettre en avant ou d’utiliser des leviers pour réussir à être appelé. » Voici ce qu’affirme l’un des proches de Lloris à L’Équipe , au moment de commenter l’info de son potentiel retour. Ces « leviers », le gardien les active pourtant à travers cette communication plutôt maladroite. Comme une manière de se (re)placer dans la hiérarchie, alors que celle-ci paraît établie depuis bientôt deux ans.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com