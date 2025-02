Livret A : le plus mauvais mois de janvier depuis 2016

Contrairement à leurs habitudes de début année, les Français ont très peu épargné le mois dernier. La collecte du Livret A et du LDDS a été 5 fois moins élevée qu′à l′accoutumée.

Mais où est donc passé l'argent des Français ? Les chiffres du Livret A et du LDDS pour le mois de janvier 2025 ne manquent en effet pas d'étonner. La collecte cumulée des deux livrets réglementés n'a pas dépassé les 810 millions d'euros (dont seulement 350 millions d'euros pour le Livret A).

Ces flux quasi symboliques sont d'autant plus surprenants que janvier est traditionnellement un mois de forte épargne. Il y a un an, la collecte de janvier avait été quatre fois plus forte (3,25 milliards d'euros) et en moyenne elle est ressortie à 4,39 milliards d'euros en janvier depuis le début des années 2010.

Il faut même remonter à 2016 pour trouver un début d'année moins favorable au Livret A. Ce mois de janvier 2016 avait d'ailleurs été de bien mauvais augure pour l'épargne réglementée, l'année s'étant soldée par une collecte d'à peine plus de 1 milliard d'euros.