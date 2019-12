Livret A : de nombreux députés LREM se mobilisent contre la baisse du taux

Après les APL, le livret A ! Si ce jeudi, on apprenait le recul du gouvernement sur la réforme très sensible des APL, les aides personnalisées au logement, c'est au tour du produit d'épargne le plus prisé par les Français de faire l'objet de toutes les attentions du gouvernement. Et pour cause ! Le 1er février prochain, la rémunération de ce Livret, détenu par 55 millions d'épargnants, et notamment les plus modestes d'entre eux, devrait passer, selon l'application de la formule mathématique qui préside à sa fixation (inflation et surtout taux d'intérêt du marché monétaire) de 0,75 % à 0,50 %, un taux historiquement bas.Une décision potentiellement explosive pour le gouvernement, déjà en butte à une opinion très remontée, depuis un mois, contre la réforme des retraites. « Nous avons pleinement conscience de l'importance de cette question que nous traiterons le moment venu », se contente-t-on de déclarer au ministère de l'Économie.« Il faut tenir la vérité par les deux bouts »Le temps presse, pourtant. Et dans la majorité, de nombreux députés se mobilisent. « Je suis très attentif à tout ce qui peut avoir un impact négatif sur le pouvoir d'achat et la vie quotidienne de nos concitoyens, assure Aurélien Taché, député LREM du Val-d'Oise. C'était le cas de la hausse de la taxe carbone ou du contrôle technique des véhicules, je crains que demain ce ne soit la baisse du taux du livret A. » Certains ont d'ores et déjà alerté l'exécutif. « Il y a quelques jours, j'ai rencontré des membres des cabinets de l'Elysée, de Matignon et de Bercy pour les sensibiliser aux risques d'une telle mesure. J'espère que j'ai été entendu », confie Jacques Savatier, député LREM de la Vienne.Cet élu sait de quoi il parle. Membre de la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts, il est responsable du Fonds qui recueille l'épargne du livret A, avant d'être réinvestie vers le ...