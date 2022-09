Livre: le chef économiste de la BoE promet une action "conséquente" mais en novembre

Le chef économiste de la Banque d'Angleterre (BoE) Huw Pill a reconnu mardi que le choc sur le marché britannique provoqué par les annonces budgétaires du nouveau gouvernement appelaient une action forte de politique monétaire, mais pas avant la réunion de début novembre.

"Nous avons tous vu des annonces budgétaires conséquentes, qui ont entraîné une réaction conséquente du marché. Il est difficile d'imaginer que cela n'appelle pas une réponse conséquente de la politique monétaire", a expliqué M. Pill, qui s'exprimait à l'occasion d'un forum organisé par la banque Barclays.

Vendredi, le gouvernement de Liz Truss a annoncé un plan d'aides aux factures à l'énergie et de baisses d'impôts évalué par les économistes à un montant de 100 à 200 milliards de livres, dont le financement reste flou et dont l'impact sur l'activité économique du Royaume-Uni n'est pas précisément étudié.

La livre a fondu en début d'échanges lundi à son plus bas historique face au dollar, à 1,0350 dollar, et le rendement des obligations d'Etat, qui augmente quand la demande baisse, a atteint un plus haut depuis fin 2008 à 4,25% pour les titres à dix ans d'échéance.

Le marché attend désormais une action déterminée de la BoE, et certains investisseurs prévoient que les taux directeurs, qui ont été remontés jeudi dernier de 0,5 point de pourcentage à 2,25%, grimpent à près de 6% début 2023.

M. Pill a en revanche écarté l'idée d'une réunion d'urgence de la BoE: "il vaut mieux que la politique monétaire se fasse avec une approche mesurée et régulière", a-t-il affirmé.

La veille, le gouverneur de la Banque Andrew Bailey avait assuré dans un communiqué être prêt à remonter les taux autant que nécessaire pour ramener l'inflation à son objectif, mais avait aussi évoqué la réunion de novembre.

La livre, qui rebondissait de plus de 1% avant l'intervention de M. Pill, réduisait ses gains, de 0,59% à 1,0755 dollar vers 14H15 GMT (16H15 à Paris).