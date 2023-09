Livre et franc suisse souffrent, le dollar plane, les banques centrales à la croisée des chemins

La livre et le franc suisse ont décroché jeudi face au dollar, les cambistes pariant sur la fin du cycle de resserrement monétaire au Royaume-Uni et en Suisse, alors qu'ils n'écartent pas une nouvelle hausse de taux aux Etats-Unis.

Au fixing, à 21H00 GMT, la devise britannique perdait 0,37%, à 1,2298 dollar pour une livre. Plus tôt, elle était descendue jusqu'à 1,2239 dollar, ce qui n'avait plus été observé depuis six mois.

Quant à la monnaie helvétique, le billet vert lui reprenait 0,65%, à 0,9045 franc suisse pour un dollar. Le dollar est même monté à 0,9078 franc suisse, une première depuis mi-juin.

Jeudi, la Banque d'Angleterre (BoE) a décidé de laisser son taux directeur inchangé, à 5,25%.

"Même si le comité de politique monétaire (de la BoE) a répété que des hausses de taux supplémentaires seraient nécessaires en cas de persistance des pressions inflationnistes, nous pensons que la BoE en a probablement fini" avec son cycle de resserrement monétaire, a estimé, dans une note, Daniel Vernazza, d'UniCredit.

La Banque nationale suisse (BNS) a, elle aussi, choisi le statu quo, maintenant son taux directeur à 1,75%, une surprise car la majorité des économistes s'attendaient à une hausse d'un quart de point.

"Nous pensons que la BNS va laisser, de nouveau, son taux inchangé en décembre" (la prochaine réunion de politique monétaire est le 14), "avant de l'abaisser en mars et en juin", ont réagi les analystes de Pantheon Macroeconomics, même si l'institution a laissé, jeudi, la porte ouverte à un nouveau tour de vis.

"On pourrait assister à un changement de paradigme", a commenté Matthew Weller, de Forex.com. "Dans beaucoup de cas, on est peut-être au pic et bientôt, le marché va se concentrer sur la vitesse à laquelle arrivent les baisses de taux en 2024."

Or, même si elle a également choisi le statu quo monéaire cette semaine, la Réserve fédérale américaine (Fed) "est sans doute la banque centrale la plus susceptible de remonter encore ses taux", selon l'analyste.

Les récents indicateurs continuent de défier les projections et dépeignent une économie américaine toujours en pleine santé, loin de la récession qu'annonçaient beaucoup d'économistes en début d'année.

Pour Matthew Weller, la divergence qui semble se profiler en matière de politique monétaire entre la Fed, d'un côté, et les autres grandes banques centrales occidentales, de l'autre, fait que "l'euro et la livre restent orientés à la baisse face au dollar".

