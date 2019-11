« Living with Yourself », une divertissante fable sur le thème du double

Timothy Greenberg a imaginé une comédie très noire, mais aussi très allègre, en huit épisodes, avec le formidable Paul Rudd.

Miles (Paul Rudd) est au bout du rouleau : séduisant mais éteint, mutique, il ennuie son épouse (Aisling Bea) et se fait constamment humilier au travail par des collègues à l'énergie autrement entreprenante. L'un d'eux lui recommande un institut de remise en forme d'un genre particulier : pour 50 000 dollars (44 800 euros), payés comptant, on en sort se sentant comme un autre homme.

Et pour cause : ainsi qu'on l'apprend très vite, l'institut produit des clones qui constituent autant de versions améliorées des clients. On s'y débarrasse aussi de l'original en l'enterrant dans un bois. Sauf que, dans le cas de Miles, le meurtre n'est pas parfait et que l'original, qui a survécu, doit bientôt composer avec sa copie presque conforme.

Les huit épisodes imaginés par Timothy Greenberg sont une assez virtuose et conceptuelle variation sur le thème du double, du dopplegänger, de l'image idéalisée ou dégradée de soi, voire d'affections psychiques plus graves, comme le trouble dissociatif de l'identité. Cependant, rien n'est exprimé avec la moindre lourdeur dans cette comédie noire, mais allègre.

Humour à froid

Paul Rudd incarne les deux versions de lui-même en relevant sa chevelure ou en la collant bas sur le front - ainsi que le fait par exemple le clone essayant de ressembler à l'original au moment d'une tentative de substitution de rôles. Certes, les deux figures sont une sorte de Jean-qui-pleure et de Jean-qui-rit, mais l'art consommé de Paul Rudd se niche dans l'entre-deux des contrastes.

