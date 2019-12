Liverpool, trop nombreux pour gagner ?

Virgil van Dijk, Sadio Mané, Mohamed Salah... Malgré leur titre en Ligue des champions, aucun joueur de Liverpool n'a obtenu le Ballon d'or. La faute à leur collectif : en se partageant les points, les Reds ont laissé le soliste Lionel Messi l'emporter.

Good luck to our seven #BallonDor2019 nominees this evening ?? pic.twitter.com/Rkqz4783ii -- Liverpool FC (@LFC) December 2, 2019

Une équipe contre un extra-terrestre

Il a été le premier de la bande à être applaudi. Alors, Georginio Wijnaldum a joué le jeu et a souri en l'honneur de sa 26place. Sauf qu'en vérité, chaque membre de saconnaissait déjà la finalité de la soirée : aucun d'entre eux ne serait le personnage central de ce lundi 2 décembre 2019, la récompense étant attribuée une nouvelle fois à Lionel Messi. Une déception, pour le lauréat de la dernière Ligue des champions et meilleur dauphin de l'histoire de la Premier League. Mais pas une surprise, sachant que Liverpool présentait sept candidats au trophée individuel suprême. Trop, beaucoup trop.Car si l'union fait la force, cela n'est plus vrai quand elle est déployée hors du cadre collectif. "", chante d'ailleurs Eddy De Pretto, dans. Une conclusion qui s'est également appliquée à Paris durant la cérémonie du Ballon d'or, puisque aucunn'a chopé la première place. La faute à la? Pas seulement. En vérité, et contrairement à leurs performances sur le terrain, les Rouges se sont sabordés en se marchant dessus au moment où les décideurs devaient choisir les meilleurs noms de l'année. À l'instar des éléments de l'Ajax Amsterdam d'ailleurs, dont la fabuleuse épopée en C1 n'a offert aucun Top 10 malgré quatre postulants (Frenkie de Jong onzième, Matthijs de Ligt quinzième, Dušan Tadi? vingtième et Donny van de Beek 28).Wijnaldum 26donc, Trent Alexander-Arnold 19, Roberto Firmino 17, Alisson Becker (et trophée Yachine), Mohamed Lire la suite de l'article sur SoFoot.com