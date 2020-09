Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool trop fort pour Chelsea Reuters • 20/09/2020 à 20:30









Liverpool trop fort pour Chelsea par Adonis Vesin (iDalgo) Sadio Mané, auteur d'un doublé (50e, 54e), a permis à Liverpool d'enchaîner après Leeds (4-3) par une victoire à Stamford Bridge. Les Reds ont dominé Chelsea toute la rencontre. Une supériorité accrue suite à l'exclusion de Christensen après une faute sur Sadio Mané, qui partait seul au but (44e). En début de deuxième période, un une-deux entre Firmino et Salah sur le côté droit est conclu par un centre du Brésilien. Mané s'élève devant James et fait trembler une première fois les filets (1-0, 50e). Quatre minutes plus tard, le Sénégalais récidive. Il perd le ballon mais sprinte pour gêner la relance de Kepa. Bien lui en a pris : le gardien espagnol craque et voit sa passe contrée par son adversaire, qui se jette pour inscrire un doublé (2-0, 54e). Jorginho a pourtant eu l'occasion de réduire l'écart après une faute de la recrue Thiago (75e). Le Blues s'élance, réalise son saut classique mais voit son penalty détourné par Alisson, qui signe son premier clean sheet de la saison. Les recrues de Chelsea (Werner, Havertz) ont encore besoin de s'intégrer à leur nouvelle formation.

