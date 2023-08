Liverpool, toujours vivant

S'ils ne méritaient pas de battre Newcastle, les Reds ont de nouveau rassemblé les éléments nécessaires pour s'offrir une victoire surréaliste dans le temps additionnel et en infériorité numérique. Pour rester fidèle à Liverpool, un club définitivement à part.

Neuf frappes à 23, quatre tirs cadrés à huit, 39% de possession de balle contre 61, 381 passes réussies à 588, plus d’une heure à jouer en infériorité numérique, derrière au score de la 25 e à la 80 e minute… Et pourtant, une victoire dans le temps additionnel grâce au doublé d’un remplaçant entré en fin de rencontre. Oui, Liverpool est allé battre Newcastle sur son terrain contre vents et marées lors de la troisième journée de Premier League. Et c’est peu dire que sa victoire ressemble à un hold-up, voire à un petit miracle. Sauf que, comme toujours dans ce style de cas et qu’il s’agisse de chance ou d’hasard, il faut savoir provoquer le succès. Ça, les Reds savent toujours faire.

Tout changer en neuf (ou deux) touches de balle

Certes, le Liverpool d’aujourd’hui n’est plus celui de 2019-2020 qui roulait sur l’Angleterre ou celui de 2018-2019 qui tutoyait les sommets européens. Non, Darwin Núñez – auteur de deux buts à l’instinct face aux Magpies , alors que l’issue de la rencontre ne faisait plus guère de doute – ne ressemble pas encore à Luis Suarez et n’a pas convaincu les supporters comme a pu le faire avant lui Mohamed Salah. Reste que, qu’importe le contexte et la compétition, les Reds parviennent régulièrement à trouver des héros pour faire vibrer leurs fans.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com