Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool tenu en échec par Everton pour son retour à la compétition Reuters • 21/06/2020 à 22:04









par Matthieu Cointe (iDalgo) Liverpool n'a pas réussi à s'imposer face à Everton dans son match de reprise de la Premier League (0-0). Plus de trois mois après leur dernière rencontre officielle, les Reds, privés de Mohamed Salah, n'ont pas trouvé le chemin des filets. Le "Merseyside Derby" accouche d'un match nul pour la troisième année consécutive à Goodison Park. Les hommes de Jurgen Klopp auraient même pu s'incliner en toute fin de rencontre sur une double occasion des Toffees. Pas de conséquence au classement pour Liverpool, qui conserve la tête du championnat anglais et 23 points d'avance sur son dauphin, Manchester City. Everton s'éloigne de l'Europe et pointe désormais à 8 longueurs de Manchester United, 5ème et provisoirement qualifié pour la Ligue Europa.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.