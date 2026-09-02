Liverpool sort 35 millions d'euros sur un gardien de 18 ans

Pas de doute, ça bosse bien. Liverpool a claqué 35 millions d’euros sur Lucca Brughmans . Le gardien de Genk n’a que 18 ans, mais arrive pour être la future relève d’Alisson Becker, 33 ans désormais. Présenté comme le futur Thibaut Courtois par les médias belges, le portier de deux mètres reste dans un premier temps à Genk, où il a joué lors des dix derniers matchs de la saison 2025-20226. Il a porté le brassard de capitaine de la sélection belge U17 et U19.

Selon le média belge DH Les Sports + , les Reds ont préféré acheter Brughmans à un prix encore « raisonnable » (aux normes de la Premier League), avant que les sommes ne s’envolent encore plus bien haut. Il était également pisté par le Bayern.…

UL pour SOFOOT.com