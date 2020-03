Liverpool se vautre encore contre Chelsea, ça passe pour Newcastle

Tenez-vous bien : Liverpool vient de perdre deux matchs consécutifs. Ce mardi soir, c'était sur la pelouse de Chelsea au cinquième tour de la Cup (2-0), avec un but chanceux de Willian et un petit bijou de Barkley. Pendant ce temps-là, Newcastle a plié West Brom (3-2).

Chelsea 2-0 Liverpool

Adrián, au bon souvenir de Karius

Est-on en train d'assister à la fin de la période de grâce ? Après l'Atlético (1-0) et surtout Watford trois jours plus tôt (3-0), les futurs champions d'Angleterre - ne déconnons pas non plus - ont essuyé leur troisième revers en quatre parties toutes compétitions confondues. C'est vrai, ce n'était pas face à n'importe qui (un Chelsea séduisant), avec un onze (un peu) remanié, et dans un match de coupe. Mais ça commence à faire beaucoup, pour le rouleau compresseur de la Mersey.La dernière oppositionen Cup ? La finale de l'édition 2012 remportée par les Londoniens (2-1) lors d'une année royale. Pour celle-ci, Kepa Arrizabalaga retrouve une place de titulaire et est alerté une première fois par Mané (3) avant que le Sénégalais ne manque le ballon au duel avec Marcos Alonso (9). De l'autre côté, Azpi fait passer un frisson sur corner (6) et Ross Barkley donne du fil à retordre à Adrián (11). Le remplaçant d'Alisson paraît bien échauffé quand il doit repousser une grosse patate de William (12) mais la deuxième tentative du Brésilien, dans la foulée suite à une perte de balle foireuse de Fabinho, trahit ses gants en peau de pêche ().