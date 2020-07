Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool se liquéfie à Arsenal Reuters • 15/07/2020 à 23:56









Liverpool se liquéfie à Arsenal par Léo De Garrigues (iDalgo) Vaincu sur la pelouse d'Arsenal (2-1), Liverpool ne battra pas le record de points de Manchester City. Depuis leur sacre en Premier League, les Reds n'ont gagné que deux de leurs cinq matchs disputés. Ce soir, Alexandre Lacazette leur a joué un mauvais tour. Quelques instants après l'ouverture du score de Sadio Mané, l'ancien lyonnais a égalisé à la 32e minute avant d'offrir le deuxième but à Reiss Nelson 12 minutes plus tard. Dominateurs tout au long du match, les hommes de Jurgen Klopp ne sont jamais parvenus à égaliser. Ils gardent tout de même 18 longueurs d'avance sur Manchester City à deux journées de la fin du championnat. De son côté, Arsenal entretient l'espoir d'une qualification européenne. Les Gunners occupent la 9e place, à 3 points du Top 6.

