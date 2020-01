Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool se défait de Manchester United et se rapproche du titre Reuters • 19/01/2020 à 19:58









Liverpool se défait de Manchester United et se rapproche du titre par Matthieu Cointe (iDalgo) Liverpool s'est imposé logiquement ce dimanche à Anfield contre Manchester United pour ce choc de la 23e journée de Premier League. Les hommes de Jurgen Klopp prennent 16 points d'avance sur leur dauphin après leur victoire sur le score de 2 à 0. Virgil Van Dijk a ouvert la marque de la tête à la 14e minute, sur un très bon corner d'Alexander-Arnold. Le latéral droit est le deuxième meilleur passeur décisif du championnat avec neuf réalisations. Les Red Devils ont longtemps tenu face aux salves offensives de leurs adversaires et ont eu quelques opportunités d'égaliser, mais l'écart entre les deux équipes était trop grand pour que le résultat soit différent. Sur un dernier contre et bien lancé par Alisson, Mohamed Salah est allé crucifier De Gea en toute fin de match (90'+2) pour inscrire son premier but face à Manchester United. Après le nul de City hier, les Reds s'envolent au classement et s'approchent à grand pas du titre de champion. United reste cinquième.

