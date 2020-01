Liverpool se chope un 19 sur 20 face à Sheffield

Des pions de Salah et Mané ont permis à Liverpool de remporter son dix-neuvième succès en vingt journées face à Sheffield United, ce jeudi soir à Anfield (2-0). Rapidement devant au score et jamais inquiété dans le jeu, les Reds reprennent treize points d'avance sur Leicester et quatorze sur Manchester City. Bref, 2020 a débuté comme 2019 s'était terminée pour les hommes de Jürgen Klopp.

Liverpool 2-0 Sheffield United

Dean, l'autre Henderson

Un long ballon de Van Dijk, une glissade de Baldock, et un Robertson ayant tout le loisir de servir sur un plateau Mohamed Salah, buteur de près. Non, la réussite n'a pas changé de camp avec la nouvelle année. Non, les fêtes n'ont pas suffi à rassasier Liverpool. Tout cela, lesn'ont mis que quatre minutes à le balancer à la tronche de la Premier League et de Sheffield United, eux qui en avaient mis soixante-dix à trouver la clé à l'aller. Parfaitement lancés, les hommes de Jürgen Klopp ont ensuite tardé à matérialiser leur large domination. Mais s'en sortent tout de même avec un nouveau succès (2-0), le dix-neuvième en vingt journées. Logique.Malgré l'enchaînement des rencontres en cette fin d'année, c'est avec son équipe-type du moment que le technicien allemand débarque sur la pelouse d'Anfield. À une exception près : blessé à l'échauffement, Naby Keita cède sa place à James Milner. Pas un souci pour les, qui ne mettent que quatre minutes à s'accommoder du pressing initial des, et à percer la deuxième défense du championnat par Salah (1-0, 4), auteur là de son dixième pion en championnat. Le ton est donné. Car si McGoldrick oblige Alisson à repousser en corner (7) et que Lundstram se voit refuser un but pour hors-jeu (15), la première mi-temps est totalement à l'avantage des