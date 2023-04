information fournie par So Foot • 30/04/2023 à 19:50

Liverpool scalpe Tottenham au bout d’un match fou

Liverpool s'est adjugé le choc du week-end en Premier League contre Tottenham, autre prétendant à l'Europe (4-3). Les Reds ont cependant réussi à se faire peur, malgré trois buts d'avance.

Liverpool 4-3 Tottenham

Buts : Jones (3e), Diaz (5 e ), Salah (15 e SP) et Jota (90 e +4) pour les Reds // Kane (40 e ), Son (77 e ) et Richarlison (90 e +3) pour les Spurs

Le Liverbird retrouve des couleurs. Après Leeds (1-6), Nottingham Forest (3-2) et West Ham (1-2), Liverpool a aligné une quatrième victoire en Premier League face à Tottenham, concurrent direct pour l’Europe (4-3). Comme contre Manchester United jeudi, les Spurs ont fait preuve de courage et de personnalité pour recoller, malgré une situation mal embarquée. Avant que Diogo Jota ne porte l’estocade dans un temps additionnel de folie. Tottenham a du répondant, mais perd l’avantage dans la course à la cinquième place.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com