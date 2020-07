Liverpool s'offre un feu d'artifice face à Chelsea

Pour sa dernière rencontre à domicile, et avant d'enfin lever son trophée de champion d'Angleterre, Liverpool est venu à bout de Chelsea au terme d'une partie complètement dingue et riche en buts (5-3). Qualifié pour la C1 au coup d'envoi, Chelsea reste donc sous la menace de Leicester et devra s'imposer lors de la dernière journée pour composer son billet.

Liverpool 5-3 Chelsea

Réalisme insolent

Un corner de la gauche botté par Robertson, un cafouillage au premier poteau, et une sacoche de Wijnaldum qui gifle les filets de Kepa Arrizabalaga et permet à Liverpool de prendre trois buts d'avance, après seulement 43 minutes de jeu. Si l'impuissance devait avoir un visage, ce pourrait très bien être celui du portier espagnol de Chelsea, battu trois fois sur les trois premières tentatives de Reds ultra-réalistes en première période. On pensait le champion en vacances ? Que nenni : à l'heure de recevoir ce trophée que toute une ville attend depuis trente ans, l'équipe de Jürgen Klopp a pris soin de justifier son statut et les trente points la séparant avant cette journée des, emportés en première période par la marée rouge et finalement corrigés par desde gala (5-3).Un choc restant un choc, même pour une équipe en roue libre, l'entraîneur allemand aligne la plus belle équipe possible à Anfield. Du onze actuel, seul manque à l'appel le capitaine Jordan Henderson, blessé mais présent pour lever le trophée en fin de soirée, et remplacé dans l'entrejeu par Naby Keita. Préféré à Oxlade-Chamberlain, l'ancien Istréen met 23 minutes à donner raison à son coach et à calmer l'entame intéressante des. Le temps pour lui de récupérer dans le camp