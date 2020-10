Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool s'impose difficilement contre West Ham Reuters • 31/10/2020 à 21:46









Liverpool s'impose difficilement contre West Ham par Samuel Messberg (iDalgo) Liverpool recevait West Ham pour le compte de la septième journée de Premier League ce samedi après-midi. Les Reds se sont imposés 2-1 finalement après avoir pourtant été mené 1-0 dés la 10ème minute grâce à un but de Fornals. Le réveil a été lancé par Mohamed Salah sur penalty à la 42ème minute puis c'est en toute fin de match (85') que Diogo Jota à offert la victoire à Liverpool. Les Reds prennent la tête du championnat en attendant qu'Everton affronte Newcastle demain. West Ham est treizième. Prochains matchs pour les joueurs de Liverpool contre l'Atalanta Bergame mercredi puis contre Manchester City dimanche prochain.

