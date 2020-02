Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool s'impose dans la douleur, Newcastle en prolongation Reuters • 05/02/2020 à 00:10









Liverpool s'impose dans la douleur, Newcastle en prolongation par Hugo Chalmin (iDalgo) Liverpool s'est fait peur mais le leader de Premier League, toujours invaincu en championnat, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la FA Cup. Avec une équipe complètement rajeunie, le LFC s'est imposé 1-0 sur sa pelouse contre Shrewsbury Town. Un replay auquel les Reds ont du participer après le nul surprise 2-2 du match aller face à ce club de League One (D3 anglaise). Et les hommes de Jurgen Klopp ont souffert lors de ce 4ème tour de FA Cup. C'est à la 75ème minute que Liverpool prend l'avantage dans cette rencontre grâce à un but contre son camp de Williams. Parmi les autres rendez-vous de la soirée, Newcastle a disposé 2-3 d'Oxford United (D3) après prolongation avec un but de Saint-Maximin à la 116ème minute. Derby County (D2) assure à la maison contre Northampton (D4) sur le score de 4-2 tandis que Birmingham (D2) et Reading (D2) se qualifient respectivement contre Coventry et Cardiff City lors de la séance des tirs au but.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.