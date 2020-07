Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool s'en sort contre Aston Villa Reuters • 05/07/2020 à 19:42









Liverpool s'en sort contre Aston Villa par Matthieu Cointe (iDalgo) Longtemps mis en échec, Liverpool a fini par s'imposer contre Aston Villa pour le compte de la 33ème journée de Premier League (2-0). Déjà champions, les Reds se devaient de réagir après leur cuisante défaite jeudi sur la pelouse de Manchester City (4-0). L'équipe de Jurgen Klopp a eu du mal à entrer dans son match et c'est finalement Sadio Mané qui a débloqué la rencontre à la 70ème minute de jeu, sur un service de Naby Keita. Curtis Jones est la belle histoire de la journée. Le jeune joueur formé au club a inscrit le premier but de sa carrière en Premier League, 5 minutes après son entrée en jeu. 29ème victoire en 33 matches pour Liverpool, qui n'a plus rien à jouer cette saison après son élimination de la FA Cup et de la Ligue des Champions. Aston Villa enchaîne un 9ème match de suite sans gagner en championnat et reste 18ème, à une longueur de Watford, premier non relégable.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.