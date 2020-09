Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool retourne Arsenal, Aston Villa enfonce Fulham Reuters • 28/09/2020 à 23:26









Liverpool retourne Arsenal, Aston Villa enfonce Fulham par Adonis Vesin (iDalgo) Liverpool est déjà dans un rythme de champion. Les hommes de Jürgen Klopp ont disposé d'Arsenal en maîtrise. Les Reds ont dégainé les premiers (Mané 15e, Alexander-Arnold 23e) mais Robertson, manquant sa relance, a offert l'ouverture du score à Alexandre Lacazette (0-1, 25e). Le 40e but en 100 matches de Premier League du Français. Les partenaires de Sadio Mané, buteur à la 28e minute, ont toutefois repris la marche en avant. Robertson (2-1, 34e) et Jota, pour son premier but avec la tunique rouge (88e), ont concrétisé la domination des champions en titre. Ils comptent à présent trois victoires en autant de matches. Aston Villa a écarté sans souci Fulham. Le capitaine Jack Grealish a lancé les hostilités sur une ouverture de McGinn (1-0, 4e). Au quart d'heure de jeu, Hourihane a doublé la mise sur un centre en retrait de McGinn (2-0). Enfin, Mings, arrivé lancé, a repris le coup-franc de hourihane de l'extérieur du gauche (3-0, 48e). Le club d'Areola est à présent bon dernier du championnat, avec trois défaites en trois rencontres.

