Liverpool reste zen face à Manchester United

S'ils n'ont pas servi leur prestation la plus aboutie, les Reds n'ont pas eu à forcer leur talent face à des Mancuniens bien trop polis. Pourtant, les hommes de Solskjær ont bénéficié de plusieurs occasions pour continuer d'être le poil à gratter de ce rouleau-compresseur.

Liverpool 2-0 Manchester United

Rivalité

Un derby est une affaire d'ego, de caractère, de fierté, d'abnégation, de tradition. Et c'est bien ce qui a propulsé Mohamed Salah dans les dernières secondes de cette rencontre face à Manchester United à Anfield. Car avant que l'Égyptien ne glisse le ballon entre les jambes de De Gea au bout d'une ultime contre-attaque envoyée par Alisson Becker, Liverpool tenait petitement ses trois points face au grand rival. Un match étrange où lesavaient fait la différence assez tôt grâce à la puissance aérienne de Van Dijk avant d'exercer une domination douce où lespensaient pouvoir revenir sur un malentendu. C'est finalement avec une once d'orgueil que l'affaire a été emballée sur le gong pour prendre encore un peu plus le large au classement (16 points d'avance sur City, avec un match en retard). Oui, ces hommes-là sont insatiables.Avec une petite victoire lors de ses onze derniers derby d'Angleterre en Premier League, Liverpool était sur ses gardes à l'heure de retrouver Manchester United, seule équipe à lui avoir résisté lors de la phase aller (1-1). Cette méfiance se traduit par un début de partie timoré où leslaissent gigoter leurs hôtes dans leur camp, avant de déclencher leur intensité caractéristique. Un démarrage en côte réussi avec brio puisque, sur un corner de Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk remporte son duel entre défenseurs à plus de 80 millions d'euros face à Harry Maguire (1-0, 14).