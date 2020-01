Liverpool reste sur son nuage à West Ham

Dans un match en retard comptant pour la 18e journée de Premier League, Liverpool n'est pas tombé de son nuage en s'imposant contre West Ham (2-0). Un vingt-troisième succès cette saison (en 24 journées) pour les Reds, qui comptent maintenant dix-neuf longueurs d'avance sur Manchester City. Trop fort, le futur champion d'Angleterre.

West Ham 0-2 Liverpool

Stuart Morgan : " Je ne force personne à aimer le Dial Square FC "

Chaque rencontre de Liverpool est désormais accompagnée d'une interrogation : cette équipe est-elle vraiment invincible ? En championnat, la bande à Jürgen Klopp n'a plus connu la défaite depuis plus d'un an et quarante matchs. Et la rencontre en retard face à West Ham, comptant pour la 18journée de Premier League, ressemblait à une formalité pour le leader. Un jeu d'enfants, vraiment ? Oui, vraiment. À Londres, lesn'ont pas eu besoin de briller pour se défaire d'un West Ham pourtant pas ridicule (2-0), décrochant au passage une vingt-troisième victoire en vingt-quatre matchs cette saison. Et voilà Manchester City, le dauphin, relégué à dix-neuf longueurs du monstre liverpuldien. Vertigineux.Pas vraiment guéris depuis le retour de David Moyes sur le banc, fin décembre, lesrêvaient de grappiller au moins un petit point dans son opération maintien. ", avait prévenu Klopp avant la partie." Comme prévu, Liverpool impose une grosse pression d'entrée, mais se casse rapidement les dents sur le rideau défensif londonien. En l'absence Lire la suite de l'article sur SoFoot.com