Liverpool renverse West Ham et égale Manchester City par Samuel Martin (iDalgo) En clôture de la 27e journée de Premier League, Liverpool est venu à bout de West Ham (3-2) et égale le record de Manchester City de 18 victoires consécutives en championnat. Mais la tâche n'a pas été simple pour les Reds qui sont tombés qui sont tombés sur des Hammers efficaces. Wijnaldum lance parfaitement les siens en reprenant un centre d'Alexander-Arnold au point de penalty pour ouvrir le score (9', 1-0). On pense alors que les hommes de Jurgen Klopp vont dérouler mais le Français Issa Diop égalise également d'un coup de casque imparable (12', 1-1) avant que Fornals donne l'avantage aux siens au retour des vestiaires (54', 1-2). C'est la stupeur à Anfield jusqu'à ce que Salah profite d'une erreur de main de Fabianski pour égaliser (68', 2-2). C'est Sadio Mané qui délivrera le LFC sur une nouvelle passe décisive du latéral droit anglais (81', 3-2). Dans la difficulté mais les champions d'Europe en titre remportent tout de même leur 26e rencontre en 27 matchs de championnat.

