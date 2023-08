Liverpool renverse miraculeusement Newcastle

Mené au score et en infériorité numérique avant même la demi-heure de jeu, Liverpool a profité des occasions de break gâchées de Newcastle pour arracher l'égalisation… puis passer devant dans le temps additionnel grâce à un doublé de Darwin Núñez, lors de la troisième journée de Premier League. Les Reds peuvent rire, les Magpies avoir des regrets.

Newcastle 1-2 Liverpool

Buts : Gordon (25 e ) pour Newcastle // Nunez (81 e ) et (90 e +3) pour Liverpool

Comment créer un miracle de toutes pièces ? En imitant Liverpool, longtemps décevant ce dimanche à Newcastle dans un duel comptant pour la troisième journée de Premier League et finalement remporté dans le temps additionnel. D’abord, se rendre le match encore plus difficile qu’il ne l’est en trois minutes chrono. Puis, tout renverser alors que rien ne va dans son sens. 25 e minute : ouverture du score de Gordon, attaquant inspiré des Magpies . 28 e minute : expulsion de Van Dijk, censé représenter le taulier défensif des Reds . 29 e minute : fin du game ? Non ! Car l’écart ne s’est jamais élargi malgré plusieurs opportunités pour les locaux, et parce que la bande de Klopp y a toujours cru. Résultat : un doublé incroyable de Nunez (une égalisation tardive, puis un nouveau pion dans le temps additionnel) qui permet à son équipe de rester invaincue en championnat et de se placer dans le top 4 du classement. Son ennemi du jour, lui, subit une deuxième défaite de rang et est treizième.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com